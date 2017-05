Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Acteos (Roubaix, 59), éditeur et intégrateur de logiciels SCM, annonce avoir remporté le contrat Scapartois (Société centrale d'approvisionnement d'Artois) pour l'installation d'un Transportation Management System (TMS). Cet engagement arrive en réponse au projet de modernisation globale de l'ensemble du site de Tilloy-lès-Mofflaines (62). Ce dernier approvisionne la totalité des magasins E.Leclerc des Hauts-de-France : 37 hypermarchés, 4 Leclerc Express et 41 drive. Scapartois compte également quelques magasins dans la Somme (80), l'Oise (60) et la Seine-Maritime (76).