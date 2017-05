Gfi Informatique recrute 2.000 nouveaux collaborateurs en France en 2017

Symbio (siège à Fontaine, 38 ; ventes, marketing et administratif à Paris, 75 ; R&D au Bourget-du-Lac, 73), leader européen des solutions de mobilité à hydrogène, annonce la commande d'une flotte de 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène Kangoo ZE H2 par Engie Cofely (La Défense, 92). Équipés du prolongateur d'autonomie hydrogène de Symbio, ils seront destinés aux opérations d'Engie Cofely sur la région parisienne. Ces véhicules électriques longue portée - zéro émission vont ainsi contribuer à améliorer la qualité de l'air en Île-de-France, tout en garantissant l'autonomie et la disponibilité requises pour assurer le service des clients d'Engie Cofely. Engie Cofely a choisi la flotte de véhicules électriques longue portée et zéro émission de Symbio pour ses activités à Gennevilliers (92). Une station de recharge hydrogène sera ainsi ouverte sur le site Engie Cofely de Gennevilliers. Cette toute nouvelle station sera déployée par GNVert, opérateur de mobilité verte du groupe Engie et leader dans la distribution de GNV depuis près de 20 ans.