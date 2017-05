Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Basées à Audincourt (25), la SAS Juxta et sa filiale Allrim sont spécialisées dans la plasturgie polyuréthane (R&D en formulation, production de compositions liquides, production de pièces moulées) et affichent un CA consolidé 2016 de 2M€, avec un effectif de 13 salariés. Jusqu'alors à la tête des deux entités et souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, Dominique Benazet vient de les céder à la SAS Gephitec, holding basée à Audincourt et créé par Philippe Michaud pour la reprise de 100% des titres. Philippe Michaud est un ancien cadre dirigeant de Sika / Huntsman ayant plus de 20 ans d'expérience internationale en chimie des spécialités (époxy, polyuréthane) et des matériaux avancés.