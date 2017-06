STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Né à Cholet (49) en 1980, l'éditeur de progiciels Agena 3000 accompagne les industriels, les prestataires logistiques, les distributeurs en leur apportant des solutions innovantes pour l'optimisation des flux de données et la gestion des process au quotidien. Entre autres clients, il compte Andros, L'Oréal, Nestlé, Brioche Pasquier, Sanofi, Coca Cola, Système U, Auchan ou Intermarché... L'entreprise révèle dans un communiqué avoir procédé à trois acquisitions depuis décembre 2016. Elle a ainsi racheté Catalogic (ex activité de Traceone), BluePIM et Gexedi, trois acteurs clés du secteur de l’EDI et du PIM. Grâce à ces rachats stratégiques et à une double expertise sur le secteur de la distribution et de l’industrie, la société choletaise ambitionne de devenir un des leaders européens de la gestion de données structurées.