A Audincourt, la SAS Gephitec reprend 100% des titres de la société Juxta et de sa filiale Allrim

Le groupe Total a inauguré jeudi 11 mai 2017 sa nouvelle plate-forme pétrochimique de Carling-Saint-Avold (57). Depuis septembre 2013, celle-ci a en effet fait l'objet d'un vaste programme de reconversion et d'adaptation ayant mobilisé près de 200M€ d'investissement dans la modernisation et la construction d'unité de production à plus forte valeur ajoutée. "La plateforme est passée d’un site produisant des commodités, fortement concurrencées, à un site à plus forte valeur ajoutée répondant aux besoins du marché", indique Patrick Pouyanné, PDG de Total. Désormais, la plate-forme de Carling-Saint-Avold est un site leader des polymères en Europe, grâce à l'augmentation de la capacité de production de polystyrène, de la modernisation de l’unité de production de polyéthylène et de la construction d’une unité de production de polypropylène compound. Le site lorrain est également devenu le centre européen des résines d’hydrocarbures de Total, avec l'implantation sur place du siège et du centre de R&D de Cray Valley Europe ainsi que de la chaîne logistique, la construction d’une unité de production de résines à forte valeur ajoutée et la modernisation d’une unité pour produire des résines haut de gamme.