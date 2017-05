Le Roubaisien Acteos remporte un contrat pour l'installation d'un TMS sur le site Scapartois de Tilloy-lès-Mofflaines

Acteos (Roubaix, 59), éditeur et intégrateur de logiciels SCM, annonce la signature d'un contrat de 5,5M€ avec Mondial Relay (600 collaborateurs ; 192M€ de CA ; Hem, 59), spécialisée dans la livraison de colis aux particuliers. Le contrat signé porte sur l'intégration dans le réseau français de Mondial Relay d'une solution de mobilité associant terminaux, prestations et contrat de maintenance. Près de 1,3M€ seront facturables au titre de l'exercice 2017. 2,7M€ resteront à facturer au titre de 2018. A ces montants s'ajoutera le CA maintenance pour un accompagnement sur 5 ans. Fort d'une offre produits renouvelée (Acteos SCM 4.0 lancée fin 2016), d'une équipe commerciale en ordre de marche et d'une dynamique commerciale qui prend sa mesure, Acteos entend accélérer dans les prochains mois ses prises de commandes tant en France qu'en Allemagne.