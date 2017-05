Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Signalis, filiale d’Airbus Defence and Space (implantée en France à Bezons-95 et La Ciotat-13), a signé fin 2016 avec le Service de Soutien de la Flotte (SSF) de la Marine Nationale le contrat de maintenance en condition opérationnelle (MCO) du projet de surveillance maritime Spationav V2. Ce contrat cadre de 5 ans, composé d’une tranche ferme de trois ans et d’une tranche optionnelle de deux ans, sera géré en collaboration avec deux sous-traitants partenaires principaux, Airbus CyberSecurity et Avon Communications. Au sein de Security Solutions, une équipe intégrée est mise en place, basée à Bezons (95) et à la Ciotat (13). Ce marché comprend la maintenance des équipements (radars et matériel informatique) et des logiciels, le maintien en conditions de sécurité du système Spationav V2, la documentation et la formation des utilisateurs, la maintenance corrective et préventive, la gestion des pièces détachées, la gestion de configuration système, l’assistance sur site et administration système.