Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Le pôle de compétitivité Terralia (Avignon, 84) , qui accompagne l’innovation et la croissance des entreprises dans les filières de l’agriculture et de l’agroalimentaire, annonce la création d'un fonds d’investissement, baptisé Terralia Venture Innovation, destiné à investir dans les startups et les jeunes entreprises innovantes, en particulier des secteurs Foodtech, Agtech et Winetech. Il prévoit d'investir 2M€ dans les 2 ans à venir dans une dizaine de start-ups.