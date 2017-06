Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

La compagnie maritime Brittany Ferries (siège à Roscoff, 29) et CEA Tech, la direction en charge de la recherche technologique du CEA, ont signé jeudi dernier sur le Salon Navexpo de Lorient, un accord général de coopération en recherche et développement. Ce partenariat concrétise la volonté de Brittany Ferries d’être une entreprise innovante sur son secteur d’activité. Pour débuter cette collaboration, deux premiers projets ont été identifiés parmi de nombreuses pistes. Le projet majeur a pour objectif d’étudier l’intégration de systèmes hybrides de production énergétique sur un navire (solaire, batteries, éolien…) dans une perspective de diminution de l’empreinte environnementale. Le second vise à améliorer le service Wifi à bord des navires de la Brittany Ferries.