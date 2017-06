Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

Kerlink (siège à Thorigné-Fouillard, 35 - 14,1M€ de CA 2016 dont 25% à l'international), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Après le succès de l’introduction en bourse qui avait permis à la société de lever 10,2M€ en mai 2016, cette nouvelle opération a rencontré un large succès tant auprès des investisseurs institutionnels que des actionnaires individuels. Lancée le 21 avril 2017, elle a permis de lever 20,7M€. "Nous disposons désormais des moyens pour accompagner la montée en puissance de nos commandes", se réjouit William Gouesbet, co-fondateur et P-DG.