Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Leader dans le transport et l'approvisionnement de sites industriels agroalimentaires et coopératives en matières agricoles (luzerne, betterave sucrière, céréales), le groupe Denis Kuchly (Hérange, 57 ; 320 collaborateurs ; 36M€ de CA) oeuvre dans les travaux agricoles, dans le transport et la mise à disposition de matériel TP ou agricoles, dans le transport et la vente de granulats ainsi que dans le transport de produits pulvérulents (ciments, chaux...). Il lancera prochainement une nouvelle activité regroupant l'ensemble des métiers de la méthanisation. En attendant, il a engagé une opération de renforcement de fonds propres avec CM-CIC Investissement pour mener à bien de nouveaux projets de développement et maintenir une croissance de 10% par an. Au total, 4M€ ont été investis, dont 3,5M€ pour CM-CIC Investissement et 0,5M€ pour l'Institut Lorrain de Participation (ILP). Au terme de cette opération, la famille Kuchly conserve plus des trois quarts du capital. "Cette opération financière va nous permettre de générer une nouvelle phase de développement important qui se traduit par des tranches d'investissements d'un montant total de plus de 20M€ sur 3 ans et l'embauche d'une centaine de salariés pour accompagner tous nos clients", explique Denis Kuchly, le PDG.