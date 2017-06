STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Legrand est un expert mondial des produits et systèmes pour infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Dans un communiqué présentant ses résultats du premier trimestre 2017, le groupe basé à Limoges (87) explique poursuivre sa stratégie d’acquisitions "bolt-on" (sociétés de petite et moyenne taille complémentaires de ses activités) et annonce le rachat, sous réserve des conditions suspensives d’usage, de Finelite, acteur américain reconnu des supports d’éclairage linéaires prescrits pour les bâtiments tertiaires. Avec Finelite, qui réalise un CA annuel de 200M$ et emploie environ 465 personnes, le Français complète de façon ciblée son dispositif en contrôle d’éclairage en Amérique du Nord. Legrand annonce également l'acquisition d'AFCO Systems Group, acteur américain des armoires Voix-Données-Images (VDI) pour datacenters ainsi que la signature d’un accord de joint-venture pour le rachat de Borri, spécialiste italien des UPS.