La société charentaise Chazelles ouvre son capital à hauteur de 1,5 à 2M€, notamment à Sofimac Partners, afin de se développer sur son marché et de proposer de nouveaux services

Le groupe Rossi Aero (siège à Grenade - 31 et présent à Castelnau-d'Estrétefonds et Muret - 31 - CA 2017 : 36M€ - 250 salariés) est spécialisé dans la réalisation de pièces de structure et de sous-ensembles à forte valeur ajoutée pour les constructeurs et équipementiers aéronautiques. Il vient d’investir dans d’importants moyens d’usinage afin de développer les fabrications de moyennes séries en réorganisant ses 2 sites de production actuels et en lançant la construction d’un 3ème site à Eurocentre près de Toulouse (31). Oaklins Aelios organise une levée de fonds de 6M€ pour le groupe, auprès de l’IRDI et de BNP Paribas Développement, afin d'assurer une partie des financements des nouveaux outils industriels en cours d’achèvement, avec l’extension de bâtiments existants et la construction d’une nouvelle usine. Ces locaux seront équipés de machines robotisées à haut degré de technicité et à la capacité de production élevée.