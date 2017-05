Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Le groupe Conforama (Lognes, 77), leader européen de l'équipement de la maison et filiale de Steinhoff, a pris une participation de 17 % dans Showroomprivé (La Plaine Saint-Denis, 93), l'un des leaders du commerce digital en Europe, spécialisé dans les ventes événementielles en ligne dans les domaines de la mode et de la maison. Par ailleurs, les deux sociétés vont conclure un accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la complémentarité de leurs principaux points forts : maillage physique du territoire pour Conforama et présence digitale et plateforme de distribution centrée sur le mobile pour Showroomprivé. L'idée est de renforcer l'offre omnicanale des deux enseignes. Les principaux bénéfices pour Showroomprivé sont : - l'élargissement de son offre dans le domaine de l'équipement de la maison, notamment en ameublement et en décoration ; - l'accès à de nouvelles possibilités de sourcing au niveau mondial ; - l'accès à un exceptionnel réseau de magasins physiques pour le click-and-collect des produits Showroomprivé ; - l'accès à la présence internationale de Steinhoff dans plus de 30 pays et au réseau de magasins Conforama en Europe. Les principaux bénéfices pour Steinhoff et Conforama sont : - un investissement profitable et générateur de cash dans un leader pure player du digital ; - l'accès à un nouveau canal de vente au travers des 28 millions de membres de la plateforme digitale mobile de Showroomprivé ciblant la "femme digitale" ; - l'accès au remarquable savoir-faire digital et mobile du management de Showroomprivé et de leurs équipes.