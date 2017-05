La société charentaise Chazelles ouvre son capital à hauteur de 1,5 à 2M€, notamment à Sofimac Partners, afin de se développer sur son marché et de proposer de nouveaux services

ISP System (siège et site industriel à Vic-en-Bigorre - 65 et site industriel - ISP Aquitaine à Mérignac - 33 - 80 personnes) conçoit, assemble et commercialise des équipements et des technologies de haute précision pour les industries de pointe. L'entreprise vient de lever 4M€ auprès du CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11. Les fonds vont lui permettre de franchir un cap de développement essentiellement tourné vers l’Amérique du Nord. "Notre objectif est d’y créer une unité pour répondre localement aux besoins de nos clients et développer notre rayonnement commercial notamment par des opérations de croissance externe", indique Paul Sauvageot, le pdg. En parallèle, pour répondre à une forte hausse d’activité, ISP Aquitaine emménagera sur un nouveau site à Pessac (33), courant 2017.