Poursuite active de la croissance externe pour le groupe limougeaud Legrand

Lindt & Sprüngli, leader mondial du chocolat haut de gamme (siège à Kilchberg, en Suisse), a confié au Groupe STEF, leader de la logistique du froid en Europe, la logistique et le transport de ses chocolats en France. Ce dernier renforce ainsi sa position d’acteur de référence pour la filière des produits tempérés alimentaires. Afin d’accompagner au mieux la stratégie de développement et la croissance des ventes de Lindt & Sprüngli en France, STEF a construit une offre de services personnalisée en adaptant ses capacités de stockage aux exigences d’optimisation de son client. Le groupe réalise désormais sur deux de ses sites - Orléans Nord (45), nouvellement construit, et Saint-Sever (40) - les prestations d’entreposage, de préparation de commandes et de co-packing des produits en provenance de l’usine Lindt d’Oloron-Sainte-Marie (64) ainsi que de ses autres usines européennes. STEF a mis son nouveau site d’Orléans Nord au cœur de son dispositif logistique. Ce site multi-industriels de 18.000m² dans sa phase de démarrage, avec possibilité d’en doubler la capacité, a été construit à proximité de l’axe autoroutier A10 qui relie Paris (75) à Bordeaux (33), au barycentre des points de livraison des clients de Lindt & Sprüngli. Il permettra une gestion optimale des transports vers les destinataires finaux (grande distribution, restauration, commerce de détail).