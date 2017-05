Le Toulousain ATR remporte un contrat d'1,3Md$ auprès IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne en termes de parts de marché

L'entreprise Chazelles (SAS Chinvest - Chazelles - 16 - CA de 15M€) se présente comme le numéro 3 en France de la création et distribution de poêles et de cheminées et dispose d'un outil de production unique dans la profession, d'un réseau de plus de 120 points de ventes et est présente partout sur le territoire ainsi qu’à l’export dans une trentaine de pays. La société vient d'accueillir à son capital la société de gestion Sofimac Partners. L'opération, d'un montant global de 1,5M€ à 2M€, va permettre à Chazelles d’assurer et poursuivre son développement sur le marché, mais également de proposer de nouveaux services en lien avec son activité. " L’accompagnement de Sofimac Partners va nous permettre de pouvoir mener de front développement commercial à travers nos concept store et mise en gamme de nouvelles solutions de chauffage innovantes et éco-responsables", indique Dominique Combeau, le président.