La Caisse d’Epargne d’Alsace et la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne vont fusionner à l’horizon d’avril 2018

La Tour Elithis Danube, première tour de logements à énergie positive au monde, verra bientôt le jour dans le futur éco quartier Danube, sur d'anciennes friches portuaires proches du centre-ville de Strasbourg (67). Haute de 16 étages, elle abritera 63 logements pour une surface habitable totale d’environ 4.500m². Réalisé par le groupe Elithis (à l’origine de la première tour de bureaux à énergie positive au monde, dans la ville de Dijon, 21) et imaginé par le cabinet d’architecte parisien X-TU, le projet est soutenu par la ville de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, la société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (Sers) et le pôle de compétitivité Alsace Energivie. En charge du lot étanchéité, isolation extérieure et bardage, l’agence Soprema Entreprises de Strasbourg a procédé en mars 2017 à la pose de l’ossature aluminium sur le support béton avant d'entreprendre le 10 avril la mise en oeuvre du bardage métallique. Au total, plus de 600 cassettes métalliques pour une surface de 1.800m² habilleront les façades. Entre 6 et 8 personnes de Soprema Entreprises interviendront sur le chantier jusqu’à fin juillet 2017.