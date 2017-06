Le groupe britannique de services informatiques Rigby implante sa filiale Altimance à Valenciennes-Anzin et crée 250 emplois

Lemahieu (92 collaborateurs ; Saint-André-lez-Lille, 59), fabricant de sous-vêtements "Made In France" depuis 1947, vient d'amorcer une phase de recrutement afin de soutenir son fort développement. 15 postes de "couturière industrielle" sont à pourvoir et 20 à plus long terme. Pour l'année 2017, l'entreprise vise une croissance de plus de 15%. La société vient de lancer la fabrication de sa première gamme de produits éponyme : une collection de lingerie "Lemahieu" haut de gamme, version dessus-dessous. Pour commercialiser cette nouvelle collection, Lemahieu a musclé sa force de vente en créant un partenariat commercial avec un confrère également fabricant français. L'entreprise entend aussi s'appuyer pour la première fois sur un réseau de boutiques de lingerie et de prêt-à-porter pour distribuer ses produits.