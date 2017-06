A Strasbourg, Soprema Entreprises habille la Tour Elithis Danube, première tour de logements à énergie positive au monde

Les conseils d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Epargne d’Alsace et de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne viennent de s'accorder sur un pacte fondateur pour lancer le rapprochement entre les deux établissements bancaires en vue d’une fusion juridique à l’horizon d’avril 2018. Fort de plus de 3.100 collaborateurs et 350 agences, le nouvel ensemble comptera plus de 1,7 millions de clients et près de 436.000 sociétaires. Il réalisera près de 564M€ de Produit Net Bancaire (PNB) et près de 100M€ de résultat net. Le siège social de la nouvelle entité sera localisé à Strasbourg (67). Les activités des services commerciaux et administratifs seront réparties sur l’ensemble du territoire notamment à Metz (57), Nancy (54), Reims (51) et Strasbourg (67). Un pôle d’innovation et de services digitaux du nouvel ensemble sera par ailleurs installé à Metz (57). Le projet de fusion sera mené par Benoît Mercier, président du directoire de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne en relation avec Patrick Ibry, président du directoire de la Caisse d’Epargne d’Alsace.