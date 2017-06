Conforama prend une participation de 17 % dans Showroomprivé, en lien avec un accord stratégique et commercial visant à renforcer l'offre omnicanale des deux enseignes

Novacap (Lyon, 69 - 1.700 personnes dans le monde - CA 2016 : 637,8 M€), acteur mondial de l’industrie pharmaceutique et de la chimie, fabricant et distributeur de produits utilisés dans notre vie quotidienne, et PCAS (Longjumeau, 91 - 1.000 collab. dans 6 pays - CA 2016 : 192 M€), groupe leader dans la conception et la fabrication de molécules complexes pour les sciences de la vie et les marchés de chimie fine, ont annoncé être en négociation sur un projet de rapprochement stratégique. À cette fin, Novacap a offert d’acquérir auprès de certains actionnaires de PCAS des blocs d’actions représentant au total plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société. Ce rapprochement permettrait d’adosser PCAS à un partenaire solide qui l’épaulerait dans la mise en œuvre de sa stratégie ambitieuse de croissance et de transformation. Il donnerait naissance à l’un des leaders mondiaux de la synthèse pharmaceutique et de la chimie fine de spécialités, disposant d’une présence internationale, d’un large portefeuille de produits et d’une gamme étendue de technologies. PCAS viendrait s’intégrer au sein du groupe Novacap sous la forme d’une société indépendante et autonome. Les dirigeants actuels, messieurs Touraille, Moissenot et Schreiner, auraient la charge de mettre en œuvre les stratégies de transformation et de développement de PCAS.