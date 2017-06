Selagip vient de changer de mains

Le groupe Techniwood International organise son activité en deux entités complémentaires : - le fabricant industriel Techniwood (Rumilly, 74), - et le constructeur bois Ecologgia (Maxéville, 54). Dans un communiqué, il annonce qu'il double sa capacité de production grâce à l'acquisition de la chaîne industrielle d'ossature bois et charpente B_Logik/Woodwall, qui sera installée sur son site de production en Haute-Savoie (74). Il s'agit d'une ligne totalement automatisée de fabrication de panneaux ossature bois de 70.000m²/an ; comprenant également une ligne de finition de grande qualité et une ligne de fabrication de charpentes. Grâce à cet équipement, l'entreprise entend développer une offre dédiée de panneaux ossature fermés pour la construction de maisons individuelles et logements collectifs.