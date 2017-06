Novacap et PCAS sont en négociation sur un projet de rapprochement stratégique

Groupama Immobilier prévoit de déménager du quartier Michelet, à La Défense (92). L'opération libérera une parcelle de 6.500 m², sur laquelle la société réalisera le projet The Link. Celui-ci se déploiera sur 120.000 m² et comportera deux tours de 244 m et 167 m, reliées entre elles pour n'en constituer qu'une seule, qui pourra accueillir 10.000 salariés. Le chantier devrait démarrer au 2e semestre 2018, après déconstruction des bâtiments, et s'achever fin 2021.