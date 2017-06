Val de Garonne Agglomération investit 7,4M€ sur le parc d'activités André Thevet, à Tonneins, afin de proposer 43.000m² de locaux aux entreprises. Acces Industrie s'y implantera

Irisiôme (Talence - 33) développe et commercialise des systèmes laser à longueur d’onde adaptable destinés aux traitements dermatologiques, notamment le "détatouage". La startup vient d'accueillir à son capital Aquitaine Science Transfert (Talence), ayant pour objectifs la valorisation de la recherche académique et l’amélioration du processus de transfert de technologies vers les entreprises. "Nous sommes actuellement dans la phase de présérie pour qualifier la machine au sens des normes. [...] Nous entamons en parallèle les tests cliniques avec le CHU de Nice [06]. Enfin, nous nous préparons pour le lancement commercial prévu fin 2017 et pour les futures levées de fonds. L’accompagnement de la SATT Aquitaine et son implication aujourd’hui dans le capital de la société est une véritable caution scientifique et institutionnelle qui va permettre de nous ouvrir des portes", détaille Romain Royon, le fondateur.