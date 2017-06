Conformément à la volonté de son ancien président, le groupe mayennais Dirickx est repris par les industriels belges Robur Capital et Telesco

Le fonds d'investissement allemand Aurelius, déjà actionnaire du chantier naval allemand HanseYatch AG, vient d'acquérir une participation majoritaire dans le capital du constructeur de catamarans Privilège Marine, basé aux Sables-d'Olonne (85). À l'exception du PDG Gilles Wagner, qui restera en fonction, tous les actionnaires précédents ont vendu leurs actions. Privilège restera une marque indépendante. Il existe d'importantes synergies avec HanseYachts AG et les nouveaux investissements en actions permettront à Aurelius et à HanseYachts d'entrer dans le marché en forte croissance des catamarans de croisière. Ce seront donc sept marques de voiliers et de bateaux à moteur de renommée mondiale que HanseYachts commercialisera dans l'avenir. L'emplacement du chantier Privilège aux Sables-d'Olonne sera maintenu et agrandi. L'objectif est de conjuguer l'expertise de HanseYachts dans la production en série de voiliers et l'expérience de Privilège dans la construction de catamarans afin de faire de Privilège l'une des toutes meilleures marques de catamaran de luxe à l’échelle mondiale.