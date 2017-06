Le site arquois du groupe verrier Arc bénéficie de 35M€ d'investissements supplémentaires

Argan, foncière en immobilier logistique Premium, vient de livrer l'extension de la plate-forme logistique Celio d'Amblainville (60). Acteur majeur de la mode masculine depuis plus de 20 ans, présent dans 60 pays et plus de 1.100 magasins, Celio organise, depuis cet entrepôt, l'ensemble de la logistique de la marque à l'échelle européenne. A l'occasion de cette extension de 11.500m², qui vient s'ajouter à la première phase de 31.000m² en opération depuis 2012, Celio et Argan se sont engagés sur un nouveau bail de 10 ans fermes portant sur l'ensemble du bâtiment.