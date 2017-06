Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

PebsCo Bretagne, qui exploite le Data Center Hermine à Brest (29) ouvert depuis novembre 2015, vient de réaliser une augmentation de capital auprès de son actionnaire historique Nestadio Capital et de Force 29 (Crédit Agricole Finistère) qui entre au tour de table. Cette opération va permettre à l'opérateur d'investir 300K€ dans ses infrastructures, dont une plateforme d'interconnexion pour proposer des accès très haut débit sécurisés et redondés à ses clients. En s'appuyant sur ce principe de mutualisation, les coûts de la bande passante seront diminués de 30 à 40%. Déjà équipé d'une climatisation naturelle permettant aux entreprises hébergées de diviser par deux leurs consommations d'énergie, le Data Center Hermine permet aux institutions et entreprises locales de maitriser leurs systèmes d'information en toute indépendance quant au choix de prestataire informatique ou d'opérateur télécom. PebsCo Bretagne a investi au total 2,4M€ dans cet équipement à la pointe de la technologie.