Krys Group et Hoya poursuivent leur partenariat stratégique

Le Réseau DEF (Massy, 91), le premier fabricant indépendant de systèmes de sécurité incendie en Europe, a annoncé l’acquisition de la société allemande Detectomat, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de détection incendie. Cette acquisition porte sur la partie production et vente de Detectomat, ainsi que sur l’entité dédiée aux détecteurs domestiques : Detectomat Living. À travers ce rachat, le Réseau DEF renforce sa position sur le marché européen, et plus particulièrement en Allemagne. Ce rapprochement stratégique permettra de conjuguer les savoir-faire des deux entreprises en matière d’innovation, pour développer des solutions de détection incendie toujours plus performantes, en s’appuyant sur une équipe consolidée de 130 ingénieurs en R&D. Les entités réunies pourront ainsi proposer une gamme plus large et répondant aux exigences de la norme VDS, portée par Detectomat. Ensemble, le Réseau DEF et Detectomat auront également la capacité de développer encore davantage leur activité de distribution de solutions de sécurité incendie à travers le monde, sous une marque unique, forte et reconnue.