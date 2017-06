A Strasbourg, Soprema Entreprises habille la Tour Elithis Danube, première tour de logements à énergie positive au monde

Vendredi 19 mai 2017, Patrick Ayache, vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, a donné le coup d’envoi de la "Fabrique à projets" (FAP). Il s'agit d'un nouveau service destiné à tous les porteurs de projets. L’objectif de cette démarche est de mieux consommer les crédits européens, en facilitant la constitution des dossiers, en simplifiant les démarches et en accélérant la mobilisation des fonds européens. Concrètement, la mise en place d’un réseau d’experts à la région permettra d’orienter les interlocuteurs sur l’accompagnement adéquat pour l’obtention des subventions européennes. Cette équipe se rendra sur l’ensemble du territoire à la rencontre des potentiels porteurs de projets et leur proposera des sessions d’information générales, ciblées ou thématiques et des ateliers pédagogiques.