Le fonds d'investissement allemand Aurelius s'offre le chantier vendéen Privilège Marine, dont le site de production sera développé

Suite au décès de Jacques Dirickx le 17 mai 2017 (cf. First du 18/05/2017), la famille du président défunt annonce le rachat des 100% du capital du premier fabricant français de clôtures et portails métalliques par une holding composée de deux partenaires industriels belges : Robur Capital et Telesco. "Les pourparlers engagés depuis plusieurs mois déjà sont dans la droite ligne de la volonté de Jacques Dirickx et la stratégie de l’acquéreur réside dans l'assimilation de la culture d'entreprise". A compter du 22 mai, Wim Deblauwe, administrateur délégué de Robur Capital, est nommé président du groupe basé à Congrier (53 ; 750 salariés, 125M€ de CA 2016). Même si rien ne laissait prévoir une disparition si soudaine, Jacques Dirickx avait été le premier à envisager sa succession. Depuis plusieurs mois, ce Mayennais d'origine belge avait entamé des discussions avec ces partenaires industriels afin d'assurer la pérennité et le succès de l'entreprise. Un accord avait été conclu en mars 2017.