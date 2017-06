Amadéite lève 12M€ auprès du fonds Novi 2 pour se donner les moyens de ses ambitions. Le groupe prévoit plus de 60M€ d'investissements industriels et R&D d'ici 2020

L'entreprise de travaux maritimes et sous-marins Alpha & Co (Lorient, 56) conçoit un navire-outil sur mesure dédié au contrôle, à la pose et la réparation de mouillages et balises. Cette innovation va lui permettre de se positionner sur les marchés des énergies marines renouvelables. Pour accompagner ce projet, la Région Bretagne lui octroie une aide de 36K€.