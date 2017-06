Amadéite lève 12M€ auprès du fonds Novi 2 pour se donner les moyens de ses ambitions. Le groupe prévoit plus de 60M€ d'investissements industriels et R&D d'ici 2020

Fondée en 1983, SOGET (siège au Havre, 76 - 130 salariés) est une société de transport international de marchandises dont la mission est de garantir la fluidité des opérations portuaires et aéroportuaires, en organisant pour les différents opérateurs publics et privés une gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes logistiques. Son Port Community System (PCS) de nouvelle génération, S)ONE, est en cours de déploiement en France et à l’étranger. Le projet e-maritime 2, lancé depuis 2014, prévoit pour 2017-2022 le développement de nouveaux systèmes d’information de gestion, de contrôle, de ciblage et de surveillance des chaînes logistiques. "One4You", la première phase du projet, permettra de surveiller les flux, évolution importante par rapport à S)ONE. Pour aider SOGET à réaliser un saut technologique et renforcer ainsi son statut de leader mondial, la Région Normandie annonce accompagner l'entreprise à hauteur de 475K€ sous forme de prêt à taux zéro et via l'AD Normandie (dispositif "Impulsion Export").