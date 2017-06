Le groupe marseillais CIS remporte d’importants contrats au Brésil et en Afrique

Le Groupe Renault annonce la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition de l'activité de R&D française d’Intel portant sur les logiciels embarqués, implantée sur les sites de Toulouse (31) et Sophia-Antipolis (06). Cette activité représente plus de 400 salariés hautement qualifiés, dont 180 à Sophia. Le constructeur automobile français entend ainsi accélérer son développement dans le domaine des véhicules connectés et autonomes. Cette acquisition s’effectuera à travers l’achat par le Groupe Renault d’une société nouvellement créée par Intel dans laquelle sera transférée l'activité de R&D portant sur les logiciels embarqués, exercées sur les sites de Toulouse et Sophia Antipolis. Cette société sera rattachée à la Direction Engineering des Systèmes Alliance du Groupe Renault. La finalisation de cette acquisition reste soumise à des conditions usuelles applicables à ce type d’opération et devrait être réalisée d’ici la fin du deuxième trimestre 2017.