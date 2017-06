GTT reçoit une commande de DSME pour l'équipement de deux nouveaux méthaniers

La start-up Stanley Robotics (siège à Versailles, 78, hébergée par Agoranov, Paris, 75 - 25 personnes), qui propose un robot voiturier autonome, déjà actif à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (95), vient de finaliser une levée de fonds de 3,6 M€ auprès d'Elaia Partners, du fonds Ville de Demain (géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir) et d'Idinvest Partners. Ce financement va permettre à la société d'accélérer le déploiement de son robot dans les parkings du monde entier. Des projets sont en cours de développement en France et à l'étranger. Le premier d'entre eux sera lancé d'ici fin 2017. Stanley Robotics ambitionne de déployer sa technologie partout dans le monde. "Europe, Amérique du Nord, Asie, Golfe... nous regardons attentivement toutes les zones où le trafic aérien va exploser dans les prochaines années", détaille Stéphane Evanno, COO et fondateur.