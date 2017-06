Transamine prend une participation stratégique dans la société de négoce de vins Bordeaux Tradition

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (33) et la Caisse des Dépôts viennent de signer un protocole de partenariat. L'objectif est de s'accorder sur les modalités de collaboration concernant les moyens dédiés aux projets de développement du port de Bordeaux. Il s'agit de couvrir 3 domaines : la transition territoriale, la transition numérique et les transitions énergétique et écologique. Concrètement, GPMB et la Caisse des Dépôts travaillent à : - créer la SCI Bordeaux Port Immo dans le but de porter le complexe de bureaux et de commerces "G1", d’une surface totale de 22.000m², dont la livraison prévisionnelle est prévue en 2019; - faire émerger le projet territorial « Site Expérimental Estuarien National pour l’Essai et l’Optimisation d’Hydroliennes » (SEENEOH), programme environnemental en cours sur l'estuaire de la Gironde; - participer aux réflexions menées afin de contribuer au développement économique et commercial de la zone ouest des Bassins à Flots.