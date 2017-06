Amadéite lève 12M€ auprès du fonds Novi 2 pour se donner les moyens de ses ambitions. Le groupe prévoit plus de 60M€ d'investissements industriels et R&D d'ici 2020

Créée en mai 2015 par des chercheurs de INRIA, accélérée par l’incubateur Emergys de Rennes-Atalante (35), Lamark fait figure de spécialiste des technologies du marquage et de l'identification d'images. La startup annonce avoir bouclé une première levée de fonds de 500K€ auprès de la société EDD (Paris, 75), spécialisée en services de veille-médias. Cette somme va lui permettre notamment de perfectionner son service et d’accélérer sa croissance sur le marché de la presse et de l’édition. Pour EDD, cet investissement dans Lamark vise à élargir sa technologie de marquage des contenus textuels aux domaines de l'image et de la vidéo. En 2016, Lamark a lancé Imatag, son service de protection d'images en ligne. Il suffit de déposer ses photos sur la plateforme imatag.com pour les marquer d’un tatouage invisible. Ces photos tatouées sont ensuite recherchées dans la presse (web et papier) par le robot d’Imatag, qui prévient le photographe (ou son agence) lorsqu'une publication est constatée. Plus de 2,8 millions de photographies sont déjà protégées et tracées quotidiennement par la plateforme.