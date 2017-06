ArcelorMittal, Kyotherm, Schneider Electric et la commune de Saint-Chély-d’Apcher lancent un projet de valorisation de chaleur "fatale"

Airbus Helicopters (Marignane, 13) poursuit son expansion internationale et renforce son partenariat stratégique avec la Chine avec la pose de la première pierre de la ligne d’assemblage final (FAL) d’hélicoptères H135 à Qingdao. Sa construction devrait être achevée en 2018. Un accord-cadre signé en juin 2016 prévoit l’assemblage de cent hélicoptères H135 au cours des 10 prochaines années, la sortie d’usine à Qingdao du premier appareil étant planifiée pour la mi-2019. La FAL aura une capacité de production initiale de 18 hélicoptères H135 par an. Elle sera exploitée conjointement par Airbus Helicopters et Qingdao United General Aviation Company Limited (UGAC), une coentreprise entre China Aviation Supplies Holding Company (CAS) et Qingdao United General Aviation Industrial Development Company Limited (UGA).