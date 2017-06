Conformément à la volonté de son ancien président, le groupe mayennais Dirickx est repris par les industriels belges Robur Capital et Telesco

CGP Coating Innovation, spécialiste et fabricant d’une gamme complète de solutions pour l’emballage et la protection carton (250 collaborateurs ; 65M€ de CA), vient d’investir 1M€ pour doter son site de Saint-Georges-sur Moulon (18), CGP Berry, de deux nouvelles tables de découpe et d’une table d’impression numérique grand format nouvelle génération. Ces équipements viennent compléter un outil de production dédié à la fabrication de cartons plats et ondulés, simples et complexes, avec pour objectif de développer et de proposer une nouvelle offre destinée à la fabrication d’emballages en très petites, petites et moyennes séries. CGP Berry pourra présenter une offre nouvelle et diversifiée de boîtages et coffrets luxes ou techniques, sur mesure et personnalisable.