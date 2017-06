L'incubateur rémois Innovact lance le recrutement de sa troisième promotion

Implantée dans la zone d’activité du Florival, à Soultz (68), l'entreprise Sevenday (20M€ de CA) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de céréales pour le petit-déjeuner sous marques de distributeurs (MDD). La Région Grand Est vient de lui attribuer une aide exceptionnelle de 173,7K€ pour l’acquisition d’une peseuse associative et d’une ligne d’emballage synchronisée. L'entreprise programme en effet un investissement de près d'1,8M€ pour optimiser son outil de production (cf. First ECO 09/05/2017).