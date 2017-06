Le Nordiste Umalis Group annonce le lancement début 2018 de la plate-forme Big Data Job/Profile Matching

Mardi 30 mai 2017, Olivier Estève, directeur général délégué de Foncière des Régions, et Cédrick Delelis, président du directoire de KIC, ont posé la première pierre de l'ensemble Hélios à Lezennes/Villeneuve-d'Ascq (59), en présence de Marc Godefroy, Maire de Lezennes et conseiller départemental, et de Gérard Caudron, Maire de Villeneuve-d'Ascq et vice-président de la MEL (Métropole Européenne de Lille). Cette opération de 8.988m² de bureaux neufs et certifiés, qui sera livrée début 2019, est intégralement pré-louée à IT-CE, filière informatique du groupe Caisse d'Epargne. Elle occupera ces nouveaux espaces dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes.