GTT reçoit une commande de DSME pour l'équipement de deux nouveaux méthaniers

Société proposant des solutions innovantes de testing, de personnalisation et de réengagement des internautes, AB Tasty (Paris, 75 - 120 personnes) a annoncé une nouvelle levée de fonds de 17 M$ réalisée auprès de Korelya Capital et Partech Ventures ainsi que de ses fonds historiques Xange Private Equity (Siparex) et Omnes Capital. Ce nouvel apport lui permettra de poursuivre son développement. Aux États-Unis, notamment, la société va étoffer son équipe de 4 collaborateurs avec le recrutement d'une quinzaine de personnes courant 2017. Elle ambitionne également de signer 80 nouveaux contrats sur la même période. En outre, AB Tasty renforcera son équipe R&D, qui représente depuis sa création 30 % des effectifs.