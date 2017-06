Iterop, basée à Colomiers, finalise une levée de fonds de 750K€ afin de renforcer sa R&D et de se développer en France et à l'international

Créée en février 2016, Qik Objects (Pessac - 33) est une plateforme collaborative et solidaire pour les objets perdus et les objets trouvés, qui permet de mettre en relation perdants et trouvants afin d’organiser la restitution des objets. L'entreprise a sollicité un prêt d’honneur auprès d’Aquitaine Amorçage afin de financer sa roadmap technique, de renforcer le capital social, sa trésorerie et ses fonds propres. En outre, grâce à cette opération, Qik Objects va mettre en place des leviers pour obtenir à l’avenir des financements auprès des acteurs de l’écosystème et préparer une première levée de fonds.