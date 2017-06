L'entreprise Sevenday, de Soultz, décroche une aide de la Région Grand Est, d'un montant de plus de 173K€, pour l'acquisition de nouvelles machines

Après 2 promotions accompagnées en 2015 et 2016, dont les derniers lauréats quitteront l’incubateur fin juin 2017, Innovact (Reims, 51) relance les Innovact Awards : un concours national à destination de jeunes start-up et projets innovants. Les inscriptions sont à déposer jusqu'au 9 juillet 2017. Une pré-sélection sera ensuite dévoilée le 11 juillet et les lauréats seront désignés le 7 septembre. Une vingtaine de start-up lauréates débuteront alors leur incubation le 11 septembre 2017 avec un programme gratuit de 9 mois, d’une valeur potentielle estimée à 30K€ par start-up. Innovact prévoit de multiplier désormais les appels organisés chaque année.