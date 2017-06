Pose de la première pierre de l'immeuble Hélios à Lezennes/Villeneuve-d'Ascq : 8.988m² de bureaux totalement pré-loués par IT-CE

Roquette (Lestrem, 62), leader mondial des ingrédients innovants d'origine végétale, signe un accord en vue d'acquérir Itacel, acteur majeur au Brésil et en Amérique latine et division excipients des actionnaires de Blanver. La société offre une large gamme de produits (liants, diluants, désintégrants) à une clientèle variée comprenant des entreprises pharmaceutiques et alimentaires majeures à travers le monde. Avec plus de 300 employés, Itacel bénéficie d'un site de production moderne accueillant également des laboratoires de R&D. Cet investissement stratégique donne à Roquette la capacité d'étendre la présence de son activité pharmaceutique dans le monde et d'enrichir son offre d'excipients, produits pour lesquels la demande est très forte.