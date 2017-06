Mulato Cosmetics vise les 6M€ de CA à l'horizon 2020, grâce au renforcement de ses équipes et à un développement national et international

Le groupe français Total a inauguré son nouveau bâtiment consacré à l'innovation au sein de son site de recherche de Solaize (69). L'investissement s'élève à 3,4M€, et lui permettra d'illustrer son expertise technologique en carburants et lubrifiants. L'équipement de 900m² dispose d'un showroom, d'espaces de créativité et d'interactivité.