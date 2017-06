Total a inauguré son nouveau bâtiment dédié à l'innovation, à Solaize

Mulato Cosmetics (Lyon, 69 ; 15 collaborateurs), spécialisée dans la vente de cosmétiques capillaires naturels sous sa marque propre (Patrice Mulato), enregistre un développement régulier : des ventes multipliées par 10 en 6 ans, une croissance à +40% à fin 2016 (par rapport à 2015) et une marque comptant plus de 100 références. Sur la période 2017-2020, l'entreprise entend continuer sur sa lancée : - elle souhaite être présente dans 5.000 salons d'ici 2020 ; - multiplier son CA par deux en 3 ans (pour atteindre 6M€) ; - renforcer ses équipes commerciales ; - poursuivre un rythme soutenu de lancements (en moyenne, 20 innovations sont mises sur le marché chaque année) ; - conquérir d'autres marchés à l'export. L'international représente 5% des ventes à ce jour et l'objectif est d'atteindre les 15% en misant sur l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie.