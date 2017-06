La startup rennaise Lamark lève 500K€ auprès du spécialiste français de la veille médias EDD

Créé en 1995, le groupe Amadéite (Bréhan, 56 - 119M€ de CA au 31/12/16 - implanté dans 24 pays) est un pionnier dans le domaine des biotechnologies marines. Il a développé des solutions naturelles de nutrition et de santé pour la culture végétale, l’élevage et l’alimentation humaine. Grâce à une expertise unique sur l’extraction des algues et à la maîtrise complémentaire des argiles, d’oligo-éléments et de matières organiques renouvelables, il connaît une forte croissance. Amadéite entre dans une nouvelle phase de développement visant à créer des solutions naturelles dans le respect de l’homme et son écosystème à travers le projet SAGA (Sans Antibiotique Grâce aux Algues). Grâce à une émission obligataire convertible de 12M€ souscrite par Novi 2, fonds géré par Idinvest Partners (Paris), l'entreprise se dote de moyens à long terme pour poursuivre ses ambitions pour la période 2017-2020 avec un programme d’investissements industriels et R&D de plus de 60M€ sur 4 ans. "Avec un partenaire financier tel que Novi à nos côtés, c’est l’assurance de pouvoir mettre en place notre stratégie à long terme", annonce Hervé Balusson, Président d'Amadéite.