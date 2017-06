L'incubateur rémois Innovact lance le recrutement de sa troisième promotion

Le groupe TSA (siège à Moussey, 88) conçoit et commercialise des matériels en inox à destination de l'industrie agroalimentaire. Il emploie plus de 200 personnes sur trois sites en Europe, dont deux en France (Vosges et Loire-Atlantique), et réalise un CA de 20M€. Selon un communiqué, il vient d'être repris en MBI par Philippe Jeannot, accompagné de Capital Grand Est, Agro Invest et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement. Le cédant, Eric Vinay, quitte ses fonctions opérationnelles mais reste actionnaire minoritaire du groupe.