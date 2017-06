Amadéite lève 12M€ auprès du fonds Novi 2 pour se donner les moyens de ses ambitions. Le groupe prévoit plus de 60M€ d'investissements industriels et R&D d'ici 2020

Verescence (siège à Puteaux, 92 - 2.950 salariés - 330M€ de CA 2016) annonce l’obtention d’un financement de 45M€ octroyé par un pool de banques (LCL-HSBC-BNP-Banque Palatine) et de deux investisseurs institutionnels (Aviva Investors France et Zencap AM). Cette opération financera la stratégie de croissance et les plans de développement de l'entreprise visant à renforcer sa position de leader de l’emballage verrier sur le marché de la beauté. Cette transaction lui permettra d’optimiser son niveau de liquidité et son coût de financement mais surtout de soutenir son plan de transformation "Excellence 2018" qui comporte des investissements significatifs d’un montant de 100M€ sur les trois prochaines années, dont 50% en France. Verescence compte quatre unités de production pour le verre, dont une en France à Mers-les-Bains (80), et cinq sites pour le parachèvement - dont deux à Abbeville, 80 et Écouché, 61 - en Europe et en Amérique du Nord et du Sud.