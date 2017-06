Le groupe Manitou d'Ancenis annonce une prise de participation majoritaire dans la société australienne LiftRite Hire & Sales

La Ville de Nantes (44) était du 5 au 7 mai 2017 l'invitée d’honneur du Festival anniversaire du Port de Hambourg en Allemagne. En parallèle des festivités, une délégation de 140 représentants économiques, institutionnels et culturels faisait le déplacement pour initier des partenariats (cf. First ECO du 17/05/2017). Bonne nouvelle : deux entreprises de Hambourg font aujourd’hui part de leur souhait de s'implanter dans la Capitale des Ducs ! - L’entreprise LetMeShip choisit Nantes pour installer ses bureaux français : cette plate-forme d’expédition multi-transporteurs prévoit la création d’une vingtaine d’emplois d’ici à 3 ans. - Aerius Marine, active dans le design, l’installation, le choix de composants et de livraison ainsi que la mise en service de solutions techniques complexes de conditionnement d’air destinées aux navires, va ouvrir à Saint-Nazaire (44) son site d’assemblage et de montage français. Cela lui permettra d’être au plus près de son client, de profiter du dynamisme de l’écosystème économique nazairien et de trouver une main d’œuvre qualifiée grâce à des formations pointues. Cela représente pour le territoire une création de 50 emplois d’ici à 3 ans.